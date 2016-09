Die deutsche Antwort auf Green Day und Blink 182

Heute stellen wir Euch die CD “Four” der Thüringer Band Big Eden vor. Mit ihrer Mischung aus Skate- und Ska-Punk sind sie die deutsche Antwort auf Bands wie Green Day und Blink 182. Zu den Einflüssen The Offspring, NOFX und eben Green Day sowie Blink 182. Big Eden können sich durchaus da einreihen, ohne wie eine billige Kopie zu wirken. Der sehr eingängige Sound der Band hinterlässt direkt beim ersten Hören Spuren.

Das Ganze vermittelt eine superpositive Stimmung und ist somit das beste Heilmittel gegen graue Tage. Bereits nach den ersten Tönen schaltet sich automatisch ein Gute-Laune-Modus ein. Die CD ist verdammt gut produziert ist und die Jungs verlangen ihren Instrumenten alles ab, dadurch bekommt man ein Gefühl, wie viel Spaß von der Band in den Songs steckt. Das klingt einfach klasse. Big Eden ist für mich wieder so ein Fall, wo man sich denkt: Warum bleibt bei so einer Band der belohnende Erfolg aus? Die Band treibt schon seit 2005 ihr Unwesen und bisher immer nur als Trio. Four ist ein echter Tipp für die Autofahrbibliothek, um den grauen Alltag bunter zu gestalten.

Unser Fazit: Big Eden dürfen in keinem sortierten CD-Regal fehlen.

Bestellen könnt ihr die Kur in 13 Songs gegen schlechte Laune und den Winterblues hier >>>

Ralf Stolle