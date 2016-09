Golden Suits (Department of Eagles/ Grizzly Bear) kündigen Album an

Fred Nicolaus aka Golden Suits ist kein unbeschriebenes Blatt. Bevor seine beiden Freunde Daniel Rossen und Chris Taylor ihre Band Grizzly Bear zum Leben erweckten, spielten Nicolaus und Rossen als Department of Eagles zusammen. Deren letztes Album „In Ear Park“ erschien 2008 und wurde von Pitchfork zur „Best New Music“ geadelt. Übertroffen wurde das noch von der Platzierung in den Top Ten der Jahrescharts der New York Times.

Musikalisch orientiert sich Nicolaus’ Solomaterial an Department of Eagles’ umgeleiteten Zugriff auf klassischen Pop in der Tradition von Randy Newman, Van Dyke Parks, Paul Simon und John Lennon. Das sind ja nicht die schlechtesten Vorbilder in Sachen Songwriting.

Während des Aufnahmeprozesses spielte der New Yorker die meisten der Instrumente selbst, erhielt aber Unterstützung von Chris Bear, Chris Taylor und natürlich Daniel Rossen, der Harmonien sang und ganz allgemein ein unterstützender Geist für dieses Album war, das alles in allem in zwei Jahren geschrieben und in diversen Studios und Pseudo-Studios in Brooklyn aufgenommen wurde.

